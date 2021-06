Nach dem deutlichen Anstieg am Freitag ist die Corona-Inzidenz am Wochenende knapp unter der 50er-Marke geblieben. Am Samstag kam laut Landesuntersuchungsamt keine, am Sonntag eine Neuinfektion hinzu. Inzidenzwert bezogen auf sieben Tage sowie 100.000 Einwohner: 45,5. Die seit voriger Woche möglichen Lockerungen haben diese Woche Auswirkungen in Speyerer Einrichtungen. Die Stadtverwaltung kündigt auf Anfrage an, ab Montag, 7. Juni, in einem ersten Schritt die bisher geschlossenen Verwaltungsgebäude wieder zu öffnen. „Die Pflicht zur Terminvereinbarung sowie die Maskenpflicht bleiben aber weiter bestehen“, so Pressesprecherin Lisa Eschenbach. Einzige Ausnahme sei das Bürgerbüro Industriestraße. Dort würden die Kunden wegen der räumlichen Situation – Großraumbüro und Wartebereich in einem – weiter über die Fenster bedient.