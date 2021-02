Auf 33,6 ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer am Donnerstag gesunken. Erneut lag der Wert unter dem des Vortages (Mittwoch: 45,5). Zwei neue nachgewiesene Coronavirus-Infektionen in Speyer meldete das zuständige Kreisgesundheitsamt zudem am Donnerstag an das Landesuntersuchungsamt (LUA). 1927 Speyerer haben sich somit seit Pandemie-Beginn mit dem Virus angesteckt. Von ihnen gelten laut LUA 1749 Personen als wieder genesen. Am Donnerstag wurden jedoch auch zwei weitere Corona-Todesfälle in die LUA-Statistik aufgenommen. 59 Speyerer sind bisher mit oder an einer Infektion gestorben.