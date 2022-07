Ist es ein Brezelfest-Effekt? In Speyer ist die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt deutlich gestiegen. 126 gemeldete Neuinfektionen lassen den Sieben-Tage-Wert binnen 24 Stunden von 549,9 auf 660,2 klettern. Am Montag hatte die Inzidenz noch 502 betragen.