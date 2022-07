Die Speyerer Corona-Inzidenz klettert weiter. Hatte sie am Montag noch bei 502 und am Donnerstag bei 750 gelegen, wurde am Freitag schon ein Sieben-Tage-Wert von 843,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Verantwortlich für den jüngsten Anstieg waren 115 Neuinfektionen, die am Freitag in die Statistik des Landesuntersuchungsamts eingegangen sind. In der am stärksten betroffenen Altersklasse der 20- bis 59-Jährigen lag die Inzidenz bei 1138,3.