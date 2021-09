Die Corona-Inzidenz in der Stadt Speyer ist am Wochenende wieder leicht über die 150er-Marke gestiegen. Fünf Tage zuvor hatte sie noch bei 79,1 gelegen. Am Samstag kamen in der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) drei, am Sonntag 20 Neuinfektionen hinzu. Die Inzidenz für Neuinfektionen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner wird nun mit 152,3 beziffert. Speyerer Höchstwert waren die 516 kurz vor Weihnachten 2020 gewesen.

Bei einem erfreulichen Höchstwert ist die Anzahl der Impfungen gegen das Virus angekommen. Laut Impfbericht der Stadtverwaltung vom Freitag wurden innerhalb von acht Tagen 596 Erst- und 785 Zweitimpfungen vorgenommen, etwas mehr als in der Woche zuvor. Die Summe liege bei 34.650 Erst- und 36.400 Zweitimpfungen. Im Impfzentrum in der Stadthalle ist laut Stadt bis zu dessen Schließung am 30. September „offenes Impfen“ ohne Termin möglich. Die Anzahl der Impfungen dort geht aber weiter zurück. Es wird jetzt vermehrt auf offene Impfaktionen an anderer Stelle gesetzt. Ein Beispiel dafür ist der Besuch des Impfbusses des Landes, der für Dienstag, 7. September, 8 bis 18 Uhr, auf dem Geschirrplätzel in Speyer angekündigt ist. Offenes Impfen ab zwölf Jahren bietet am Mittwoch, 8. September, 13 bis 15 Uhr, ebenso wie am 22. September auch das Medizinische Versorgungszentrum Dr. Haupt in der St.-German-Straße 9a an.