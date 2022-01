13 Neuinfektionen am Sonntag und 18 am Samstag hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Wochenende für die Stadt Speyer gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist damit auf 429,6 gesunken (Freitag: 453,3). Sie liegt über der im Rhein-Pfalz-Kreis (286,9), wo es am Wochenende 59 weitere Fälle gab, und im Kreis Germersheim. Bei dessen Inzidenz von 413,2 ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Gesundheitsamt Germersheim am Wochenende keine neuen Fälle meldet. Für Aufregung in der Festungsstadt hat am Wochenende allerdings ein Brandanschlag auf das Gebäude der Behörde gesorgt.

In Speyer wie in anderen Gebietskörperschaften ist die Inzidenz vor allem bei der Gruppe der jüngsten Bewohner problematisch. Bei den Unter-20-Jährigen betrug sie am Sonntag 833,5. Sowohl in der Domstadt als auch in den umliegenden Kreisen dominiert inzwischen die als besonders ansteckend geltende Omikron-Variante des Coronavirus das Infektionsgeschehen deutlich. In Speyer lag der Anteil im Hinblick auf die in den vergangenen 14 Tage untersuchten Fälle bei 92,8 Prozent, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 88,7 Prozent und im Landkreis Germersheim bei 96,8 Prozent.