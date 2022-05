35 neue Corona-Fälle sind über das Wochenende für die Stadt Speyer in die Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) eingegangen. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt demnach von 299,6 am Freitag auf 240,4. Am höchsten ist sie aktuell in der Teilgruppe der 25- bis 59-Jährigen (294,1), am geringsten bei den Älteren (142,5). 16.103 Speyererinnen und Speyerer waren seit Pandemie-Beginn betroffen.