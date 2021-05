Ein neuer, 82. Todesfall ist am Donnerstag für die Stadt Speyer in die Corona-Tagesstatistik des Landesuntersuchungsamts aufgenommen worden. Nähere Informationen zum Opfer liegen nicht vor. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wird mit zwölf angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt damit von 183,9 auf 172.

Infektionsherde mit mehr als fünf Neuinfektionen gibt es laut Gesundheitsamt nicht. Einzelne Infektionen an Einrichtungen meldet die Stadtverwaltung auf Anfrage jedoch schon. An der städtischen Kindertagesstätte Seekätzchen sei zunächst eine Mitarbeiterin und dann ein Kind positiv getestet worden. Beide Fälle stünden jedoch nicht in Zusammenhang, und es müsse auch keine Reihentestung anderer Kita-Kinder oder -Mitarbeiter veranlasst werden. Das betroffene Kind sei schon länger als Kontaktperson in Quarantäne gewesen, so Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung. Außerdem sei am Donnerstag ein Infektionsfall in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der früheren Kurpfalzkaserne und einer im Seniorenstift Bürgerhospital dazugekommen.