Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in der Stadt Speyer steigt weiter an. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gab sie am Montag mit 136 an. Am Sonntag lag sie noch bei 116,3. Am höchsten ist die Inzidenz der Neuinfektionen mit 165,66 bei den 35- bis 59-jährigen. Das LUA meldete außerdem für den Kreis Speyer elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die steigende Inzidenz der Neuinfektionen wirkt sich aber noch nicht auf anderen relevanten Größen aus. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,7. 3,18 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt im Bereich der Warnstufe zwei. Da die anderen beiden Größen noch im Bereich der niedrigsten Warnstufe eins stehen, bleibt es in Speyer weiterhin bei Warnstufe eins.