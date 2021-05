Die Speyerer Corona-Inzidenz ist am Donnerstag unter 100 geblieben – mit 87,0 laut Landesuntersuchungsamt. Sieben Fälle sind als Neuinfektionen gemeldet worden. 2781 gab es seit Beginn der Pandemie. Mit dem Wert vom Donnerstag ist die Voraussetzung gewahrt, dass frühestens am Freitag, 28. Mai, die Bundesnotbremse mit nächtlicher Ausgangssperre außer Kraft treten könnte, wie die Stadt mitteilt. Dafür dürfte der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro sieben Tagen und 100.000 Einwohnern zuvor aber an keinem Werktag mehr über 100 klettern. Einer Datenanalyse zufolge waren von den Speyerer Neuinfizierten der vergangenen Woche 60 Prozent unter 35 Jahre alt.