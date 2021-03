Auf 35,6 ist am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen in der Stadt Speyer gestiegen. Vorige Woche hatte sie einen Tiefstand von rund 15 erreicht gehabt, am Sonntag war sie mit sieben neuen Fällen auf 29,7 gestiegen. Am Montag kamen drei Infektionen hinzu, sodass es seit Pandemie-Beginn 2044 Infizierte gab, von denen 54 noch als aktuell erkrankt gelten. 80 Menschen sind an oder mit Corona gestorben, so das Land. Der Anteil der Mutationen unter den Fällen der vergangenen 14 Tage in Speyer liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 40 Prozent. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt er bei 43 Prozent, im Kreis Germersheim bei 35 Prozent. Dort sind die Sieben-Tage-Inzidenzen deutlich höher als in Speyer: Sie betragen 92,5 (Rhein-Pfalz-Kreis) und 96,1 (Germersheim).