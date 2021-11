305,5 betrug die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Speyer am Sonntag. Am Montag war sie laut Land schon bei 354,7 angelangt. 40 Fälle sind demnach innerhalb von 24 Stunden neu in die Statistik eingeflossen. Auch ein weiterer, der 96. Todesfall seit Pandemie-Beginn, kam hinzu. Nähere Auskünfte dazu waren beim zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises nicht zu erhalten. Es meldet keine größeren Ausbrüche, aber „viele Einzelfälle“.

Die Diakonissen Speyer teilen indes mit, dass es in ihrem Seniorenstift Bürgerhospital im Mausbergweg zu mehreren Infektionen gekommen ist: acht Bewohner und fünf Mitarbeitende seien infiziert. „Es sind alle drei Wohngruppen betroffen, wobei das Infektionsgeschehen in einer Wohngruppe im Erdgeschoss mit sechs Bewohnern und drei Mitarbeitenden am stärksten nachzuweisen ist“, so der Träger. Ein Besuchsverbot für das gesamte Haus gelte vorerst bis 2. Dezember. Die betroffenen Bewohner seien bis auf eine Ausnahme komplett geimpft. Sie zeigten leichte Symptome und würden auf ihren Zimmern versorgt. Das Personal trage Schutzausrüstung.

Auch Schulen und Kitas betroffen

Die Stadtverwaltung Speyer berichtet von vielen Corona-Infektionen in Schulen und Kitas. „Es verteilt sich aber über die Einrichtungen und Klassen, es sind meist nur jeweils ein, zwei Kinder“, so Sprecherin Lisa Eschenbach.

Auch die Anzahl der Corona-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, steigt an. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus waren es am Montag 18 Personen nach elf eine Woche zuvor. Zwei davon seien auf der Intensivstation und würden beatmet. Es stünden noch Betten für Corona-Patienten zur Verfügung, so Sprecherin Susanne Liebold. „Allerdings würde ein weiterer Anstieg der Patientenzahlen die angespannte personelle Situation weiter verschärfen und die Mitarbeitenden noch näher an die Grenzen der Belastbarkeit bringen.“ Die Anzahl der infizierten Mitarbeiter liege aktuell im Schnitt bei fünf.