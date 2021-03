Offenbar etliche Nachmeldungen vom Wochenende haben am Montag die Speyerer Corona-Inzidenz in die Höhe getrieben. 26 Fälle sind laut Landesuntersuchungsamt (LUA) neu eingeflossen, die Anzahl der Neuinfektionen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner steigt damit von 156,2 (Sonntag) auf 199,8. Die Stadt hat dazu „so ganz genau keine Erklärung“, auch beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreis sind keine Zusammenhänge bekannt. Es lägen keine Mitteilungen über neue Ausbrüche in Einrichtungen vor, so Sprecherin Kornelia Barnewald auf Anfrage. In der vergangenen Woche war unter anderem die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende betroffen.

Laut Stadt gab es mehrere Reihentestungen in schon länger betroffenen Einrichtungen. Für Lerngruppen am Schwerd-Gymnasium, an der Siedlungsgrundschule, an den Kitas Mariä Himmelfahrt, St. Hedwig und Seekätzchen sowie beim Personal des Roten Kreuzes gelte: „Alle negativ.“

Bei Mutationen über Landesmittel

2205 Personen waren laut LUA-Statistik seit Pandemie-Beginn von dem Virus betroffen. 80 Speyererinnen und Speyerer sind an oder mit Corona gestorben. 179 Personen gelten als aktuell noch infiziert. Zum Vorkommen von Virusmutationen hat das LUA am Montag eine neue Statistik vorlegt, nach der in Speyer 48 Prozent der Neuinfektionen binnen 14 Tagen auf neue Formen des Virus zurückzuführen seien – Tendenz: steigend. In all diesen 78 Fällen handele es sich um die britische Variante. Speyer ist beim Mutationsanteil ebenso über dem Landesmittel von 44 Prozent wie der Rhein-Pfalz-Kreis (54 Prozent) und der Kreis Germersheim (49 Prozent).