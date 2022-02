Die Corona-Inzidenz in Speyer lag am Mittwoch bei 1166,7 (Vortag: 1145,0). Laut Landesuntersuchungsamt gibt es derzeit 2122 aktuelle Corona-Fälle. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird mit dem Wert 1058,7 angegeben, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 5,46 (5,27).

Impfungen ohne Termin bietet auch weiterhin die von Stadt und DRK betriebene kommunale Impfstelle in der Stadthalle an, jeweils dienstags bis samstags von 9 bis 16 Uhr. Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich dort freitags von 14 bis 16 Uhr gegen Covid-19 immunisieren lassen, samstags sind die Impfungen für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren von 9 bis 16 Uhr möglich.