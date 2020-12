512 waren es am Freitag, bei 513 lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Speyer am Sonntag. 38 weitere Infektionen, davon 15 am Sonntag bis 12.45 Uhr, sind an den beiden Tagen in die Statistik des Landesuntersuchungsamtes eingeflossen. Speyer hat damit weiter den mit Abstand höchsten Inzidenzwert im Land vor der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Das Landesmittel liegt bei 165. 1479 Speyerer Bürger haben sich demnach seit 14. März infiziert, 766 davon werden als genesen in der Statistik geführt, 15 als verstorben.

Die Stadtverwaltung erkennt eine problematische Häufung von Infektionen in Pflegeheimen und hat die Regeln für diese Häuser verschärft. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): „Der regelmäßige Austausch mit den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Speyer zeigt uns, dass die Lage sich immer weiter zuspitzt. Bundesweit und auch in Speyer lässt sich erkennen, dass sich in vollstationären Einrichtungen und insbesondere in Seniorenheimen Infektionsketten nur schwer unterbrechen lassen, wenn sich ein Bewohner mit dem Coronavirus infiziert hat. Dies kann fatale Folgen für die Betroffenen haben, da diese Bevölkerungsgruppe ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf der Krankheit trägt. Da Speyer über eine hohe Dichte an Pflegeeinrichtungen verfügt und dazu in den letzten Wochen von horrenden Infektionszahlen betroffen ist, müssen wir weitere Maßnahmen erlassen.“