Die Tendenz stimmt: Die Corona-Inzidenz für Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist am Mittwoch in Speyer erneut gesunken. Neun Fälle sind neu in die Statistik des Landes eingegangen, die Inzidenz lag damit bei 102,8 (nach 106,8 am Vortag). Somit bleiben Lockerungen in den Schulen ab Montag und im Einzelhandel ab kommenden Mittwoch – entsprechende weitere Entwicklung der Zahlen unter 165 beziehungsweise 150 vorausgesetzt – möglich. Würde die Inzidenz stabil unter 100 fallen, würde die Bundesnotbremse nicht mehr greifen, an die zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre gekoppelt ist. Die Nachbarkreise lagen am Mittwoch unter dieser Marke: der Rhein-Pfalz-Kreis bei 87,3, der Landkreis Germersheim bei 97,7.