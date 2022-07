Innerhalb von acht Tagen mehr als verdoppelt hat sich die Speyerer Corona-Inzidenz. Der Wert ist am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt auf 1015 geklettert. Am Montag hatte er noch bei 912 gelegen, eine Woche zuvor – am Brezelfestmontag – bei 502. Am Dienstag sind 138 neue Infektionen in die Statistik eingegangen. Die Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz (1352,2) sind die 20- bis 59-Jährigen.