Es ist gekommen, wie befürchtet: Speyer lag am Mittwoch den dritten Tag in Folge bei einer Corona-Inzidenz über 100. Damit muss die Stadt mit einer neuen Allgemeinverfügung Öffnungsschritte rückgängig machen. Diese gilt allerdings noch nicht ab Donnerstag.

Die Verfügung zur „Notbremse“ werde am Donnerstag veröffentlicht und trete am Freitag in Kraft, so die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag. Kurz zuvor waren die Zahlen des Landesuntersuchungsamts veröffentlicht worden, nach denen es am Mittwoch in Speyer 13 Neuinfektionen gab und die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 132,5 gestiegen ist (Vortag: 118,7). Näheres zu den Neuinfektionen war laut Verwaltungssprecherin Annika Siebert nicht bekannt. Weitere Einrichtungen mit Corona-Fällen nach sechs Kitas in den Tagen zuvor habe es wohl nicht gegeben.

Ab Freitag müssen demnach wieder die Außengastronomie und die Museen schließen. Der Einzelhandel darf zwar noch Abhol-, Bring- und Lieferdienste anbieten, jedoch kein erweitertes Terminshopping mehr. Das heißt: Es darf nur noch jeweils ein Kunde ins Geschäft gelassen werden, egal wie groß dieses ist. Auch die nächtliche Ausgangssperre, die in Speyer bis in den Januar hinein schon einmal galt, kommt zurück: Von 21 bis 5 Uhr dürfe die eigene Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen werden.

„Leider nötige Maßnahme“

„So sehr wir uns gewünscht hätten, dass das öffentliche Leben über einen längeren Zeitraum weniger eingeschränkt werden muss, so ist die vom Land vorgesehene Notbremse eine sinnvolle und leider nötige Maßnahme, um das Infektionsgeschehen einzudämmen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Erst wenn die Stadt sieben Tage in Folge unter einem Inzidenzwert von 100 liegt, könne wieder gelockert werden. „Wir hoffen, dass die Infektionszahlen nun rasch wieder sinken und die Maßnahmen entsprechend greifen“, so Seiler.

Der Wunsch der Stadt Speyer, eine Modellregion werden zu können, in der mit einer umfassenden Schnelltest-Strategie Öffnungen möglich sind, hat sich vorerst zerschlagen. Die Stadt arbeite aber unabhängig davon ihre Planungen für ein „Speyerer Tagesticket“, das dies erlauben würde, weiter aus, betont die Verwaltung. Unter anderem werden Gastwirte zum Umfang mit Schnelltests geschult. Die Landesregierung hat indes angekündigt, nur Kommunen mit einer Inzidenz unter 50 zu Projektbeginn dafür zuzulassen.

Appell an die Bürger

OB Seiler hofft, dass Speyer nach einem Sinken der Infektionszahlen nachträglich in diesen Kreis aufgenommen werden kann. Aus ihrer Sicht ist die vom Land vorgegebene Inzidenz von 50 „niedriger als erwartet“. Ihr bleibe nur, die Bürger zur Reduzierung ihrer Kontakte insbesondere im privaten Umfeld auf ein „absolutes Minimum“ aufzufordern: „Nur so können wir die Chance ergreifen, auf sichere Weise verstärkt das öffentliche Leben in unsere Stadt zurückzuholen.“