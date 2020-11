Die Stadt vermeldet positive Testergebnisse in ihrer Gemeinschaftsunterkunft Birkenweg 94b. Vorige Woche sei eine dreiköpfige Asylbewerberfamilie, die dort untergebracht war, positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Die Familie und eine Kontaktperson wurden umgehend separiert und unter Quarantäne gestellt“, teilt die Verwaltung mit. Am Sonntag habe sich sich herausgestellt, dass zwei städtische Mitarbeiterinnen, die zuvor mit der Familie Kontakt gehabt hätten, ebenfalls Corona-positiv seien.

Die Mitarbeiterinnen seien regelmäßig zu Gesprächen in der Einrichtung. „Da aufgrund dieser Konstellation nicht auszuschließen ist, dass sich das Virus innerhalb der Unterkunft weiterverbreitet hat, wird nun das gesamte Haus B unter Quarantäne gestellt“, so die Stadt. Am Dienstag sei eine Reihentestung der aktuell 30 Asylbewerber geplant.