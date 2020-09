Um zwei auf 154 ist die Anzahl der Corona-Fälle in Speyer seit Donnerstag gestiegen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hatte zwischenzeitlich nicht über neue Infektionen informiert. Ein Fall ist am Freitag, einer am Montag in die Statistik eingeflossen. Zehn Personen sind noch erkrankt, 142 sind genesen, zwei verstorben, so die Stadt. Für 55 Personen ist aktuell eine Quarantäne angeordnet.

Einer der neuen Fälle ist nach Stadt-Einschätzung der zweite Corona-Fall in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), der am Donnerstag bekannt geworden war. Dieser hat laut Einrichtung keine Ansteckungen nach sich gezogen, zumal der betroffene Bewohner keine näheren Kontaktpersonen gehabt habe.