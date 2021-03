Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist für die Stadt Speyer erstmals seit drei Wochen wieder über die Marke von 50 gestiegen, ab der eine Gebietskörperschaft als Risikogebiet gilt. Sieben neue Fälle, die am Donnerstag in die Statistik des Landes einflossen, heben den Wert auf 57,4 (Mittwoch: 45,5). 2059 Personen sind demnach seit Beginn der Pandemie erkrankt, 67 gelten aktuell als noch nicht genesen. 80 Speyerer sind an oder mit Corona verstorben. Dieser Wert hat sich schon länger nicht verändert. Wie berichtet, waren am Mittwoch Infektionsfälle an drei Kitas und im städtischen Obdachlosenheim im Schlangenwühl bekannt geworden. Die Inzidenz im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 102,2, im Landkreis Germersheim bei 123,2, in der Stadt Ludwigshafen bei 123,1.