Einen weiteren leichten Anstieg bei der Corona-Inzidenz hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag für die Stadt Speyer vermeldet. Sieben Neuinfektionen binnen 24 Stunden sorgen dafür, dass der Sieben-Tage-Kennwert von 77,1 auf 79,1 steigt. Laut Stadtverwaltung gibt es keine Kenntnis über größere Zusammenhänge, abgesehen von fünf Infektionen im Altenheim am Adenauerpark, die seit Montag bekannt, aber dem Gesundheitsamt zufolge wohl noch nicht in der Statistik enthalten seien. Die Entwicklung müsse auch im Hinblick auf den Beginn des neuen Schuljahres genau beobachtet werden.