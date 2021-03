Erster Corona-Fall im Speyerer Altenzentrum St. Martha: Ein Bewohner ist am Donnerstag positiv getestet worden, aber ohne Symptome, so Betreiber Caritas auf Anfrage. Eigentlich seien alle Bewohner doppelt geimpft, aber in diesem Fall handle es sich um einen Neuzugang, der erst eine Impfdosis und damit nur teilweisen Schutz erhalten habe. Er habe sich bei einem medizinischen Termin außer Haus infiziert und sei in seinem Zimmer isoliert, so eine Caritas-Sprecherin. Die 30 Angehörigen seiner Wohngruppe plus Personal würden regelmäßig getestet, eine Verbreitung des Virus im Haus werde nicht befürchtet.

Das Gesundheitsamt informierte außerdem über eine erste Infektion an einer Speyerer Schule nach dem Start in den Wechselunterricht: Betroffen sei das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. In der Landesstatistik ist die Speyerer Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit fünf Neuinfektionen von 35,6 auf 45,5 gestiegen. Das Gesundheitsamt hat die Altersverteilung von 16 Speyerer Neuinfektionen vorige Woche vorgelegt: Zehn Betroffene waren unter 61 Jahre alt, sechs darüber.