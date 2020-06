Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen steigt in Speyer weiterhin leicht an: 95 Fälle waren es am Mittwoch, Stand 15 Uhr. Das ist einer mehr als am Dienstag. Davon gelten 85 Menschen nach Angaben der Stadtverwaltung als bereits genesen. In Quarantäne befanden sich am Mittwoch 29 Speyerer. Seit Ausbruch der Pandemie sind zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.