Dass ein Erzieher der protestantischen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt sowie eine Schülerin des Hans-Purrmann-Gymnasiums (HPG) in Speyer positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, hat Folgen: Am heutigen Mittwoch wurde die Kita geschlossen, alle Kinder und Erzieher durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Im „Purrmann“ müssen alle direkten Mitschüler der Infizierten sowie alle Lehrer der betroffenen Klasse in Quarantäne. Das Abstrichzentrum in der Halle 101 ist seit dem Nachmittag wieder offen.