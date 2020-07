110 Bürger, darunter viele Kleinkinder mit Angehörigen, waren am Mittwoch im wiedereröffneten Abstrichzentrum in Speyer erschienen, um sich einen Abstrich für die Untersuchung auf Coronaviren nehmen zu lassen. „Auch die Schüler der Klasse des Hans-Purrmann-Gymnasiums, in der eine Schülerin positiv getestet worden war, sind schon abgestrichen“, sagte die Sprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, am Donnerstag. An dem Gymnasium sind die 19 Schüler einer zehnten Klasse sowie die fünf Lehrer dieser Klasse gebeten worden, sich abstreichen zu lassen. Auch in einer Kita war ein Erzieher positiv getestet worden. Die Kita ist seit Mittwoch geschlossen. Mit ersten Testergebnissen wird am Freitag gerechnet.