110 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat es seit Ausbruch der Pandemie in Speyer gegeben. Die Stadtverwaltung meldete am Montag einen neuen Fall. Damit sind die Fallzahlen zum ersten Mal seit Donnerstag wieder gestiegen. Als bereits genesen gelten 99 der 110 Personen. In Quarantäne befanden sich nach Angaben der Stadt am Montag 31 Menschen – deutlich weniger als am Freitag (52). Die Verwaltung erklärt dies damit, dass am Wochenende eine Vielzahl von Quarantäne-Verfügungen geendet sei.