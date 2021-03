Statistik: Zwölf neue Infektionsfälle sind am Montag in die Corona-Statistik des Landes für die Stadt Speyer eingeflossen. Die Inzidenz, eine Woche zuvor noch bei 35,6 und am Sonntag bei 98,9, ist damit auf 118,7 gestiegen.

Regeln: Die Stadt Speyer hat am Montag eine neue Allgemeinverfügung erlassen, nachdem die Inzidenz drei Tage lang über 50 lag. Demnach muss der Einzelhandel ab Dienstag wieder zu Termin-Shopping übergehen. „Spontanes Termin-Shopping“ wird laut Stadt ermöglicht. Pro angefangene 40 Quadratmeter dürfe ein Kunde hereingelassen werden. Am Donnerstag könnten weitere Schritte greifen: Sobald die Inzidenz drei Tage über 100 liegt, werden die Öffnungsschritte zurückgenommen, und alles wird auf den Stand vom 7. März zurückgesetzt.

Infektionslage: Die Stadtverwaltung kann nicht genau sagen, welche Infektionsfälle in Einrichtungen schon über das Gesundheitsamt in die Landesstatistik eingeflossen sind. Wie berichtet, waren vorige Woche Fälle aus den Kitas Wola, Sara Lehmann, Don Bosco und aus einem Obdachlosenheim bekannt geworden (bei den zwei Letztgenannten zu 100 Prozent die britische Mutante). Am Montag informierte die Stadt über je einen positiven Fall an der Erlich-Schule (mit acht anderen Kindern in Quarantäne), an der Siedlungsgrundschule, wo der Betroffene schon im Vorfeld zu Hause war, sowie am Schwerd-Gymnasium, wo nun Quarantäne für eine Lerngruppe plus drei Lehrer gelte. Schnelltests: Die Stadt und der Arbeiter-Samariter-Bund erweitern ihr Schnelltestangebot in der Jufö, Seekatzstraße 5: dienstags und donnerstags, 19 bis 20 Uhr, sowie samstags, 15 bis 16 Uhr, gebe es Zusatztermine für spontane Tests. Parallel sind laut Stadt Planungen für ein „Speyerer Tagesticket“ und eine mögliche Modellregion „in vollem Gange“. Die Johanniter bieten bis 8. April sechs Schnelltest-Schulungen für Wirte an. Info: noah.sawallisch@johanniter.de oder 0174 1535398.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Die Hoffnung schwindet

Es ist zum Weinen. Die Hoffnungen der Gewerbetreibenden sind ebenso groß wie die Bemühungen der Stadt und ihrer Partner, mit einem „Speyerer Tagesticket“ nicht in den strengen Lockdown gehen zu müssen. Alle wären – zumindest fast – bereit, und da steigen die Infektionszahlen wieder so stark, dass die Hoffnungen ganz klein werden. Jeder Chef, der sein Personal lieber in Kurzarbeit lässt, als zu öffnen, ist zu verstehen. Es ist zum Weinen.