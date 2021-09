Im Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle werden bis zum letzten Öffnungstag am Donnerstag, 30. September, Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Angeboten werde montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr, „Offenes Impfen“ ohne Terminanmeldung. Am Montag hätten sich dafür 111 Impflinge gemeldet. Dazu kämen fest gebuchte Zweitimpfungstermine von 38 bis 53 Personen pro Tag, überwiegend solche, die in der 36. Kalenderwoche erstgeimpft worden seien.

Vermehrt würden auch die im Impfzentrum erst seit wenigen Wochen möglichen Einfachimpfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sowie Drittimpfungen nachgefragt. „Deshalb gehen wir davon aus, dass das Angebot auch bis zum 30. September noch gut angenommen werden wird“, betont Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. Im Zentrum tätig seien noch sechs Personen aus dem Verwaltungsbereich plus Ärzte, Arzthelferinnen, Apotheker und Security. Mit dem Abbau werde erst am 1. Oktober begonnen. Die Ausstattung werde im Keller der Stadthalle eingelagert. In der Halle selbst will die Stadt dann den Boden sanieren.

Inzidenz leicht rückläufig

Die Impfungen werden als wichtiges Instrument beschrieben, um die Pandemie einzudämmen. Speyer zählte laut Land am Mittwoch 13 Neuinfektionen und sinkt bei der Sieben-Tages-Inzidenz von 114,3 auf 108,4. Laut Stadt gibt es aktuell zwölf Infektionen in der Erstaufnahmeeinrichtung, für Asylbegehrende, sonst keine größeren Ausbrüche. Wenn Schulen und Kitas betroffen seien, seien es Einzelfälle.