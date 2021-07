„Schade, dass die Zeit mit den niedrigen Inzidenzen nicht besser genutzt wird.“ Das sagt Professor Dr. Gerald Haupt, der in seiner Speyerer Praxis und mit Sonderaktionen im Gewerbegebiet und an Schulen für mittlerweile mehr als 10.850 Corona-Impfungen verantwortlich zeichnet. Er bedauert, dass zuletzt die Nachfrage nachgelassen habe und kündigt deshalb weitere niedrigschwellige Angebote an. So würden die Mittwoch-Termine in seiner Praxis (St.-German-Straße 9a) am 28. Juli und 4. August für alle Interessenten geöffnet.

Bisher sei vorab eine Terminvereinbarung erforderlich gewesen, aber zuletzt seien die Anmeldungen abrupt zurückgegangen. Haupt führt das darauf zurück, dass die interessierten Erwachsenen inzwischen viele Impfmöglichkeiten hätten. „Geimpft wird mit Biontech. Wir öffnen für alle, für die der Impfstoff zugelassen ist – also ab zwölf Jahren“, sagt er. Bei den Minderjährigen müssten sowohl die Impflinge, als auch die Eltern zustimmen. Aus Sicht des Mediziners ist die Impfung für diese Altersgruppe die bessere Alternative im Vergleich zu einer Durchseuchung oder zu einer Rückkehr in den Heim- oder Wechselunterricht an den Schulen, die Folgen steigender Inzidenzen sein könnten.

„Wenn wir gefragt werden, machen wir mit“

Er erwarte wie auch in anderen Ländern in den kommenden Monaten wieder höhere Corona-Fallzahlen, sagt Haupt. Sein Ansatz: „Wenn im Herbst wieder größere Aktionen sinnvoll sind und wir gefragt werden, machen wir mit.“ Die Reaktionen auf seinen Einsatz, der nicht kostendeckend sei, seien zu 99 Prozent positiv, betont Haupt. Nach Impfaktionen für mehr als 500 Schüler am Hans-Purrmann-Gymnasium und an der Berufsbildenden Schule hatte er allerdings auch von Kritik und Bedrohungen in den sozialen Netzwerken berichtet.