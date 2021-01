Der Nachbarschaftsverein der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer (GBS) unterstützt Senioren bei der Anmeldung zu und Vermittlung von Terminen für die Corona-Schutzimpfung. Voraussetzung ist ein aktives Mietverhältnis bei der GBS, die in Speyer mehr als 1000 Wohnungen anbietet. Das Angebot richte sich an alle über 80-Jährigen und an diejenigen, die eine Impfaufforderung erhalten haben oder in die aktuelle Impfgruppe fallen und sich freiwillig impfen lassen, teilt die GBS mit.

Interessierte können sich beim Nachbarschaftsverein, Telefon 06232 919726, melden. „Wir möchten, dass unsere älteren Mieter bald wieder ihre Kinder, Enkel, Freunde und Nachbarn treffen können und die notwendige Separierung von Senioren endlich endet“, so Vorsitzender Karl-Heinz Brech in einer Mitteilung.