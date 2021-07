Zahlenmäßig geringer als erwartet ist das Interesse an der Impfaktion, die am Donnerstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Speyer angeboten wird. 150 Schülerinnen und Schüler, 50 von der BBS, die weiteren von fast allen anderen weiterführenden Schulen in der Stadt, haben sich angemeldet, so Thomas Pfannendörfer von der BBS-Leitung auf Anfrage. Der Teilnehmerkreis sei damit geschlossen, die Interessenten hätten feste Zeiten zugeteilt bekommen. Eigentlich waren sechs Stunden zum Impfen vorgesehen, jetzt habe diese Zeitspanne halbiert werden können, so Pfannendörfer. Bei den Berufsschülern gebe es vor allem Interesse im gewerblich-technischen Bereich, was auch die Ausbildungsbetriebe befürworteten.

Die Aktion wird unter Beobachtung von Stadt und Polizei stattfinden, nachdem vorige Woche bei der Impfung von 500 Schülern am Purrmann-Gymnasium Impfgegner zu einer unangemeldeten Kundgebung zusammengekommen waren. Die Impfung soll dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Am Mittwoch gab es laut Land in Speyer drei neue Infektionen und einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 17,8.