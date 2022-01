Die Stadt Speyer hat am Mittwoch über ein neues Impfangebot für Fünf- bis 17-Jährige informiert. Diese würden auf Wunsch und mit Einverständnis der Sorgeberechtigten an den kommenden beiden Samstagen, 29. Januar und 5. Februar, jeweils 9 bis 12 Uhr, im von der Stadt und dem Roten Kreuz betriebenen Impfzentrum in der Stadthalle gegen das Coronavirus geschützt. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Für Erwachsene werde parallel von 9 bis 16 Uhr ein offenes Impfangebot gemacht.

„Die Omikron-Variante breitet sich leider rasend schnell aus, gerade auch bei den Jüngeren, von denen so viele noch nicht immunisiert sind. Insbesondere vor diesem Hintergrund wollen viele Eltern ihre Kinder schützen und diesem Wunsch möchten wir Rechnung tragen“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) das Angebot. Die Aufklärung und Beantwortung von Fragen durch Ärztinnen und Ärzte sei vor Ort gewährleistet. Für die jungen Impflinge gebe es jeweils Urkunden „für besondere Tapferkeit“.

100 Neuinfektionen

Die Stadt verweist aktuell sehr viele Corona-Ausbrüche in Kitas und Schulen, die aus pädagogischen Gründen und im Sinne von Kindern und Familien geöffnet bleiben sollten. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch für die Stadt Speyer insgesamt 100 Neuinfektionen mit dem Virus. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt leicht von 656 auf 658. Ein weiterer, 108. Todesfall seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren ist in der Statistik verzeichnet.

Am Dienstag war über einen Ausbruch in den Wichern-Werkstätten in der Draisstraße berichtet worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen geht es um mehr als die vom Gesundheitsamt genannten acht Fälle. Die genaue Anzahl nennt Zweigstellenleiter Ronny Gregor auf Anfrage nicht. Sie werde an das Gesundheitsamt gemeldet. Die meisten Infektionen seien am 17. Januar bekannt geworden. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Arbeit in der Werkstatt, in der rund 100 Personen tätig sind, sei nicht erkennbar. „Alle Betroffenen sind mindestens doppelt geimpft, zumeist geboostert und haben größtenteils überhaupt keine oder nur leichte Symptome wie Schnupfen oder Kopfschmerzen“, berichtet Gregor.