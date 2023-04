Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im St.-Vincentius-Krankenhaus sind weitere sieben Mitarbeiter aus dem Küchenbereich positiv auf das Coronavirus getestet. Alle 32 Kollegen der Schicht sind nun abgestrichen. Alle Mitarbeiter, die in den letzten 14 Tagen gearbeitet haben, sind in Quarantäne. Die Mitarbeiter-Caféteria ist vorläufig geschlossen. Die Versorgung der stationären Patienten sei gewährleistet. Das hat die Klinik am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Die sieben neuen Infektionen – nach einer von voriger Woche und einer positiven Meldung am Montag – sind nun neun an Covid-19 erkrankt – hätten die Klinikleitung überrascht,