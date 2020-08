Auch am Dienstag ist nicht bekannt geworden, dass sich ein Mitschüler des Hans-Purrmann-Gymnasiasten angesteckt hätte, der bis Donnerstag Corona-infiziert im Unterricht war. Dennoch pausiert seine zwölfte Jahrgangsstufe nun doch länger als zunächst geplant. Weil manche Schüler und Lehrer am Dienstag nochmals getestet werden mussten, gibt es erst ab Montag wieder Präsenzunterricht, so Schulleiter Ronny Wolf.

Die Corona-Fallzahlen in der Stadt Speyer seit Beginn der Pandemie blieben am Dienstag konstant bei 140 Infektionen, davon 116 genesen und zwei verstorben, sowie 39 Personen in Quarantäne.