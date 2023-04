Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Coronavirus hat nun auch die Küche des Sankt-Vincentius-Krankenhauses erfasst: Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Mitarbeiterin der Servicegesellschaft GmbH, die in der Küche der Klinik beschäftigt ist, an Covid-19 erkrankt. Das hat die Klinik am Montag auf Anfrage bestätigt. Auf die Versorgung der Patienten habe das keine Auswirkungen.

Wegen des bestätigten Covid-19-Krankheitsfalls der Küchen-Mitarbeiterin „haben wir zwei weitere Mitarbeiterinnen getestet, die im direkten Umfeld zur erkrankten Mitarbeiterin tätig