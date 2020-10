An der Speyerer Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule gibt es einen positiven Corona-Fall im Kollegium. Wie Schulleiterin Insa Ollesch auf Anfrage am Montag mitteilte, ist die Infektion einer Lehrerin am Wochenende bekannt geworden. Die Betroffene sowie acht Schüler einer Unterstufenklasse, die Kontakt zu der Lehrkraft hatten, befinden sich nach Angaben der Rektorin derzeit in Quarantäne. Der Lehrerin, die sich nach Bekanntwerden ihrer Infektion „vorbildlich verhalten“ habe, gehe es den Umständen entsprechend gut, so Ollesch weiter. Die Schule stehe mit dem Gesundheitsamt in Kontakt, um das weitere Vorgehen wie etwa Abstrichtermine abzustimmen. „Alles weitere befindet sich im Prozess“, sagte die Leiterin der Förderschule.