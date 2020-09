An der Burgfeldschule Realschule plus in Speyer gibt es einen Corona-Fall. Ein Achtklässler ist positiv auf das Virus getestet worden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Das Ergebnis sei am Sonntag bekanntgeworden, seit dieser Woche seien die Schüler der beiden achten Klassen und ihre Lehrer als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Realschule im Westen der Stadt ist die zweite Speyerer Schule nach dem Hans-Purrmann-Gymnasium, in der es seit dem Beginn des neuen Schuljahrs einen Infektionsfall gegeben hat.

Der Schüler gehörte laut Stadt zu den vier neuen Fällen vom Wochenende, die die Anzahl der Infektionen in Speyer auf 151 angehoben haben. Ebenfalls unter den Neuinfizierten seien ein Flüchtling aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der Kaserne, über den das Land am Donnerstag informiert hatte, und ein Reiserückkehrer.