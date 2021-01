Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden dem Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag für Speyer gemeldet. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 32 Speyerer mit oder an einer Virusinfektion gestorben. Beim auch für die Domstadt zuständigen Kreisgesundheitsamt waren hingegen lediglich vier neue Speyerer Sterbefälle verzeichnet. Kreis-Sprecherin Kornelia Barnewald begründete die Diskrepanz auf Anfrage mit unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Drei der Verstorbenen – alle in den 1920ern geboren – rechnete sie Pflegeeinrichtungen zu.

Zudem flossen in die LUA-Statistik am Donnerstag 15 weitere Corona-Fälle ein. Seit dem Frühjahr haben sich 1769 Speyerer nachweislich angesteckt. Rein rechnerisch geht das Land von 466 aktiven Fällen in Speyer aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank von 182 auf 172,1.