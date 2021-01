Fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag für Speyer gemeldet. Damit steigt die Anzahl der Speyerer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, auf 1890. Davon haben laut Land 1691 Personen ihre Infektion bereits überstanden. 44 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben. Rein rechnerisch gibt es in der Domstadt derzeit also 155 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen, von 77,1 auf 79,1 am Dienstag.

