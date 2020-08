Nach wie vor keine neue bestätigte Coronavirus-Infektion gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung in Speyer. Demnach blieb es auch am Dienstag bei 115 nachgewiesenen Ansteckungsfällen seit Ausbruch der Pandemie. Als bereits genesen gelten 110 dieser Personen. Zwei Speyerer sind bisher mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit gibt es derzeit rein rechnerisch drei aktive Infektionsfälle in der Stadt. In Quarantäne befanden sich am Dienstag 18 Speyerer, wie die Stadtverwaltung mitteilt.