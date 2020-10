In der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer sind am Dienstag zwei weitere positive Corona-Testergebnisse bekanntgeworden. Es handele sich wie bei den drei früheren Fällen um Neuankömmlinge, die sich derzeit in Quarantäne befinden, so das Land. Betroffen seien ein Bruder und eine Schwester, die abgesehen von einem weiteren – nicht infizierten – Bruder in der Einrichtung keine Kontaktpersonen gehabt hätten.

Alle neu in der AfA angekommenen Personen würden in den ersten Tagen gesondert untergebracht und dort auf das Coronavirus getestet. Um in allen Bereichen Abstand halten zu können, belegt die AfA derzeit Sechserzimmer generell nur mit bis zu vier und Viererzimmer mit bis zu drei Personen.