Bei den Corona-Neuinfektionen im rheinland-pfälzischen Hotspot Speyer ist keine Trendumkehr erkennbar. Mit 37 am Freitag in die Landesstatistik eingegangenen Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wiederum leicht gestiegen: auf den bisherigen Höchstwert von 512. Das Gesundheitsamt informierte am Freitag auch über ein fünftes Speyerer Seniorenheim, das mit Infektionen zu kämpfen hat: das Haus am Germansberg mit zwei Fällen.