Bundesweit war der Freitag der Meldetag mit den bislang meisten Corona-Neuinfektionen. Für Speyer sind die 18 zusätzlichen Fälle in der aktuellen Situation ein unauffälliger Wert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht von 116,3 auf 110,3. Seit Beginn der Pandemie sind damit in der Stadt 3701 Infektionen erfasst worden; 255 gelten als aktuellen Fälle. Ein Schwerpunkt der Infektionen in Speyer waren in dieser Woche die Schulen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Betroffen seien die Integrierte Gesamtschule, das Friedrich-Magnus-Schwerd- und das Edith-Stein-Gymnasium mit in der Summe 20 Fällen seit dem 2. November. Am Schwerd-Gymnasium bedeutet das zum Beispiel für die achte Klassenstufe eine verschärfte Maskenpflicht. Das Gesundheitsamt meldet auch einen Ausbruch bei den Diakonissen. „Es handelt sich um sieben Fälle im technischen Dienst der Diakonissen. Diese Mitarbeiter sind nur teilweise im Krankenhaus eingesetzt und haben keinen Patientenkontakt“, präzisiert deren Sprecherin Isabel Flory auf Anfrage. „Wir befinden uns aktuell in der paradoxen Situation, dass bundesweit die Infektionszahlen in die Höhe schnellen und gleichzeitig Schutzmaßnahmen gelockert werden. So entsteht schnell der Eindruck, die Pandemie sei überstanden, was leider keineswegs der Fall ist“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Stadt-Mitteilung. Sie appelliert, die Möglichkeiten zum Impfen, wie am Sonntag bei Bö Fashion in der Auestraße, zu nutzen. Die Stadt hat nach eigener Mitteilung Kontrollen ihres Ordnungsamts veranlasst, die es auch in Zukunft in einzelnen Branchen geben soll: Diese Woche sei es eine großangelegte Gaststättenkontrolle gewesen. Sechs Beamte in Zivil hätten 13 Betriebe überprüft und davon drei beanstandet, weil die Kontrolle der Impf- oder Testnachweise sowie die Kontaktdatenerfassung ausgeblieben seien. Sie kündigt Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeldern im Bereich um die 1000 Euro an.