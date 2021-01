Alle Speyerer Pflegeeinrichtungen können einen Haken hinter ihren ersten Impftermin machen. Am Mittwoch wurde das letzte Pflegeheim – das Seniorenzentrum Storchenpark – von einem mobilen Impfteam besucht, teilte Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Auch die Termine für die zweite Impfrunde stünden bereits fest. Demnach ist das Alten- und Pflegeheim Am Adenauerpark am Montag, 18. Januar, als Erstes, und der Storchenpark am Mittwoch, 3. Februar, als Letztes dran. Seit 28. Dezember erhalten Bewohner und Personal von Pflegeeinrichtungen die Corona-Schutzimpfung.

Auch im Speyerer Impfzentrum in der Halle 101 geht das Piksen weiter. Seit Montag werden nach Angaben der Stadtverwaltung täglich 60 Menschen geimpft. An den beiden ersten Öffnungstagen in der Vorwoche waren es jeweils 50.

Am Donnerstag ging es mit den Impfungen zudem an den beiden Speyerer Krankenhäusern los.

Derweil meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag fünf weitere Corona-Todesfälle für Speyer. Laut Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) wird der Tod von bisher 43 Speyerern mit einer Corona-Infektion in Verbindung gebracht. Zudem meldet das LUA am Donnerstag 21 neue dokumentierte Ansteckungsfälle. Elf davon hatte das Gesundheitsamt bereits am Vortag gemeldet. Am Mittwoch hatte es Probleme bei der Datenübertragung ans Land gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Donnerstag für Speyer bei 106,8.