Die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer bewegt sich weiter deutlich unter der kritischen 200er-Marke. Der Wert, der die gemeldeten Corona-Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Sonntag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) bei 104,8. Die Speyerer Inzidenz lag damit leicht unter der für ganz Rheinland-Pfalz (107,8). Für die Domstadt wurden am Sonntag elf neue nachgewiesene Corona-Infektionen registriert. Die Anzahl der Speyerer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, stieg somit auf 1840. Davon gelten laut LUA 1528 Personen als wieder genesen. 44 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.