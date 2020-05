Die Stadt Speyer hat die schon länger erwartete Entscheidung gefällt: Das für 11. und 12. September geplante Altstadtfest wird abgesagt. Hintergrund seien die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, teilt sie mit. „Das Altstadtfest gehört zu den größten Veranstaltungen der Stadt, das jedes Jahr unzählige Menschen in die Gassen unserer Altstadt lockt“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen könne nicht garantiert werden. Deshalb gebe es schon jetzt Planungssicherheit für die Beteiligten, auch wenn das Land Rheinland-Pfalz Großveranstaltungen aktuell nur bis zum 31. August untersage. Abgesagt hat die Stadt außerdem das Kinder- und Jugendfest in der Walderholung (20. September), den Kinder- und Jugendflohmarkt in der Fußgängerzone (26. September) sowie den Bauernmarkt (19./20. September). Über die Herbstmesse (16. bis 31. Oktober) und den Weihnachtsmarkt (23. November bis 6. Januar) solle erst in den nächsten Wochen entschieden werden, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Das Brezelfest im Juli ist schon länger abgesagt.