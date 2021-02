Einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für Speyer registriert. Damit steigt die Anzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Infektion gestorben sind, auf 69. Zur Statistik kamen zudem vier neue nachgewiesene Ansteckungen mit dem Virus hinzu. Von den 1948 Speyerern, die sich somit seit dem Frühjahr infiziert haben, gelten 1785 laut LUA wieder als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb auch am Mittwoch unter der 50er-Marke bei 43,5.

Das Schnelltest-Angebot von Stadt und Arbeiter-Samariter-Bund in der Seekatzstraße nahmen nach Mitteilung der Verwaltung in der vergangenen Woche 107 Personen wahr, am Dienstag zudem 38. Alle Tests waren negativ, meldet die Stadt. Das Angebot richtet sich an Speyerer Bürger und Besucher von Pflegeeinrichtungen in der Stadt, dienstags, 17 bis 19, samstags, 11 bis 15 Uhr. Termine online oder Telefon 06232 6959967 (montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr).