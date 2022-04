In Speyer ist eine weitere Person an oder mit Corona verstorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) hervor. Laut diesen hat sich die Anzahl der Todesfälle von 112 auf 113 erhöht. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag für die Stadt am Mittwoch bei 679,9 und damit zumindest leicht unter dem Wert von Dienstag (693,7). Die höchste Inzidenz gibt es dabei weiterhin in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen, wo sie bei 943,5 liegt. Zum Vergleich: Bei den Über-60-Jährigen beträgt sie nach aktuellem Stand nur 336,7. Im Landkreis Germersheim lag die Corona-Inzidenz bei 1316,2 (Dienstag: 1282,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 704,3 (744,4). In Speyer gibt es derzeit 1866 aktuelle Fälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Mittwoch laut LUA 6,62 (Dienstag: 6,77). Der Wert gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.