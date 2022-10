Wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilt, hat es in Speyer einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben. Die Anzahl der Speyerer Corona-Todesfälle seit Pandemiebeginn steigt damit auf 130. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Domstadt am Donnerstag mit 47 weiteren registrierten Neuinfektionen bei 634,8. Seit Beginn der Pandemie sind 21.542 Corona-Infektionen in Speyer registriert worden. Lesen Sie auch: Speyerer Krankenhäuser berichten über angespannte Lage